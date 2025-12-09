Хоккей-обозрение

Задоров подрался в матче с «Монреалем», Демидов набрал 30-е очко в сезоне

Сегодня, 06:24 Автор: Андрей Моисеев




Никита Задоров, Бостон Брюинз

«Бостон» проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на арене «Ти-Ди Гарден» завершился со счетом 2:6.

В составе «Брюинз» шайбы записали на свой счет Марат Хуснутдинов (13-я минута) и Алекс Стивз (13). У гостей отличились Сэмми Бле (12), Иван Демидов (22), Захари Болдюк (48), Коул Кофилд (49), Ник Судзуки (51) и Юрай Слафковски (53).



Защитник хозяев Никита Задоров на девятой минуте первого периода устроил драку с канадцем Арбером Джекаем.



Нападающий «Канадиенс» Иван Демидов записал на свой счёт гол и результативную передачу.









