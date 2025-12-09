Задоров подрался в матче с «Монреалем», Демидов набрал 30-е очко в сезоне Сегодня, 06:24 Автор: Андрей Моисеев









«Бостон» проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на арене «Ти-Ди Гарден» завершился со счетом 2:6. В составе «Брюинз» шайбы записали на свой счет Марат Хуснутдинов (13-я минута) и Алекс Стивз (13). У гостей отличились Сэмми Бле (12), Иван Демидов (22), Захари Болдюк (48), Коул Кофилд (49), Ник Судзуки (51) и Юрай Слафковски (53). ВИДЕО Защитник хозяев Никита Задоров на девятой минуте первого периода устроил драку с канадцем Арбером Джекаем. ВИДЕО Нападающий «Канадиенс» Иван Демидов записал на свой счёт гол и результативную передачу.



Фото: Getty Images
















