Задоров подрался в матче с «Монреалем», Демидов набрал 30-е очко в сезоне

«Бостон» проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на арене «Ти-Ди Гарден» завершился со счетом 2:6.
В составе «Брюинз» шайбы записали на свой счет Марат Хуснутдинов (13-я минута) и Алекс Стивз (13). У гостей отличились Сэмми Бле (12), Иван Демидов (22), Захари Болдюк (48), Коул Кофилд (49), Ник Судзуки (51) и Юрай Слафковски (53).
ВИДЕО
Защитник хозяев Никита Задоров на девятой минуте первого периода устроил драку с канадцем Арбером Джекаем.
ВИДЕО
Нападающий «Канадиенс» Иван Демидов записал на свой счёт гол и результативную передачу.