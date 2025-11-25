Передача Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

В матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в ночь на 24 декабря на «Гранд Казино Арене», «Миннесота» проиграла «Нэшвиллу» со счётом 2:3.

В составе победителей отличились Райан О'Райлли (15) и Роман Йози (18) и Стивен Стэмкос (61). У проигравших шайбы забросили Брок Фэйбер (8-я минута) и Йоэль Эрикссон Эк (21).

Лидер «Уайлд» Кирилл Капризов записал на свой счёт результативную передачу.

Форварды «Миннесоты» Владимир Тарасенко, Данила Юров, Яков Тренин и нападающий «Нэшвилла» Фёдор Свечков не отметились результативными действиями.