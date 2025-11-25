Хоккей-обозрение

Восемь очков Макдэвида и Драйзайтля принесли «Эдмонтону» победу над «Калгари»

Сегодня, 07:41 Автор: Андрей Моисеев




Коннор Макдэвид, Эдмонтон Ойлерз

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который состоялся в ночь на 24 декабря на арене «Роджерс Плэйс», «Эдмонтон» выиграл у «Калгари» со счётом 5:1.

В составе победителей шайбы забросили Райан Ньюджент-Хопкинс (7-я минута), Леон Драйзайтль (20, 22, 46) и Зак Хайман (32). У проигравших отличился Маккензи Уигар (16).

ВИДЕО

Капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид записал на свой счёт пять результативных передач. Канадец набрал 67 (23+44) очков и возглавляет гонку бомбардиров текущего сезона.

В следующем матче команды встретятся между собой в Калгари 28 декабря.

