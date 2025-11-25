Хоккей-обозрение

Четыре очка Дорофеева и Барбашёва помогли «Вегасу» разгромить «Сан-Хосе»

Павел Дорофеев и Иван Барбашёв, Вегас Голден Найтс

«Вегас» разгромил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в Парадайсе завершился со счётом 7:2.

В составе победителей отличились Бретт Хауден (2-я минута), Митчелл Марнер (10, 46), Колтон Сиссонс (12), Томаш Гертл (15), Марк Стоун (19) и Райлли Смит (39). У проигравших шайбы забросили Маклин Селебрини (27) и Коллин Граф (49).

Нападающие «Голден Найтс» Павел Дорофеев и Иван Барбашёв записали на свой счёт по две результативные передачи.

Голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 12 из 16 бросков и уступил место в воротах Алексу Недельковичу после четвёртой пропущенной шайбы.

