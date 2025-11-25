Бобровский вышел на восьмое место по числу побед в НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в ночь на 24 декабря в Роли, «Флорида» выиграла у «Каролины» со счётом 5:2.

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 17 бросков по своим воротам и одержал 16-ю победу в текущем сезоне.

37-летний российский голкипер одержал 445-ю викторию за время выступления за океаном и догнал по этому показателю Терри Савчука.

На счету занимающего седьмое место в списке Кёртиса Джозефа 454 победы, места в топ-6 занимают Хенрик Лундквист (459), Эд Бельфор (484), Роберто Луонго (489), Патрик Руа (551), Марк-Андре Флери (575) и Мартин Бродо (691).