Подколзин и Кузнецов приняли участие в массовой драке в матче НХЛ

На последних секундах матча между «Эдмонтоном» и «Калгари», который завершился победой «Ойлерз» со счётом 5:1, хоккеисты устроили массовую драку.

В потасовке приняли участие все присутствовавшие на тот момент на льду хоккеисты, среди которых были нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин и защитник «Флэймз» Ян Кузнецов. Все игроки получили от судей по 10 минут за неспортивное поведение.

ВИДЕО

Лидер «Эдмонтона» записал на свой счёт пять результативных передач, в активе Леона Драйзайтля три заброшенный шайбы.