Хоккей-обозрение

Подколзин и Кузнецов приняли участие в массовой драке в матче НХЛ

Сегодня, 09:32 Автор: Андрей Моисеев




Василий Подколзин, Эдмонтон Ойлерз

На последних секундах матча между «Эдмонтоном» и «Калгари», который завершился победой «Ойлерз» со счётом 5:1, хоккеисты устроили массовую драку.

В потасовке приняли участие все присутствовавшие на тот момент на льду хоккеисты, среди которых были нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин и защитник «Флэймз» Ян Кузнецов. Все игроки получили от судей по 10 минут за неспортивное поведение.

ВИДЕО

Лидер «Эдмонтона» записал на свой счёт пять результативных передач, в активе Леона Драйзайтля три заброшенный шайбы.

Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Подколзин и Кузнецов приняли участие в массовой драке в матче НХЛ
Бобровский вышел на восьмое место по числу побед в НХЛ
Четыре очка Дорофеева и Барбашёва помогли «Вегасу» разгромить «Сан-Хосе»
Восемь очков Макдэвида и Драйзайтля принесли «Эдмонтону» победу над «Калгари»
Овечкин впечатал в борт защитника «Рейнджерс» Суси в матче НХЛ
Передача Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче с «Нэшвиллом»
Задоров подрался в матче с «Монреалем», Демидов набрал 30-е очко в сезоне
Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон»
Минское «Динамо» разгромило московских одноклубников
Дубль и две передачи Буше помогли «Автомобилисту» разгромить «Сибирь»


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449