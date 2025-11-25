Хоккей-обозрение

Третьяк назвал лучшего вратаря планеты в 2025 году

Сегодня, 10:43 Автор: Андрей Моисеев




Сергей Бобровский, Флорида Пантерз

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что считает Сергея Бобровского лучшим вратарём планеты в 20025 году.

«Всегда радуюсь успехам Сергея, всегда поздравляю его, мы постоянно поддерживаем связь. И очень рад, что хоккейный 2025-й стал одним из лучших годов в его карьере. Потому что именно Бобровский по игре был лучшим вратарём планеты в уходящем году», — приводит слова Третьяка «Чемпионат».

В этом сезоне Бобровский одержал в 25 матчах 16 побед, имеет коэффициент надёжности 2,78 и процент отражённых бросков 88,9.

В прошлом чемпионате голкипер вместе с «Пантерз» выиграл второй подряд Кубок Стэнли.

Фото: nhl.com







