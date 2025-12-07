Обладатель Кубка Стэнли Миронов сравнил Линдроса с бетонной стеной

Хоккей-обозрение

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» Дмитрий Миронов назвал канадского нападающего Эрика Линдроса одним из самых жестких игроков.

«Он был тогда один из самых здоровых. Я как-то против него применил силовой прием, когда он обводил меня, плечом хорошенько попав ему в грудь. Тогда я подумал, что врезался в бетонную стену. Он пошатнулся, шайбу потерял, но видно было, что ему не больно. Как будто у него железобетонные мышцы», — приводит слова Миронова ТАСС.

Миронов играл в чемпионате СССР за ЦСКА и «Крылья Советов». С 1992 по 2001 год выступал в НХЛ в составе «Торонто», «Питтсбурга», «Анахайма», «Детройта» и «Вашингтона». Провёл за океаном 556 матчей и набрал 260 (54+206) очков.

Линдрос основную часть карьеры провел в составе «Филадельфии», но рано завершил карьеру из-за частых сотрясений мозга.

