«Колорадо» установил рекорд НХЛ по очкам перед рождественским перерывом

«Колорадо» набрал больше всего очков перед рождественской паузой в истории Национальной хоккейной лиги.

На счету команды из Денвера на сегодня 61 очко после 36 матчей, подопечные Джареда Беднара лидируют в общей таблице НХЛ и на пять баллов опережают ближайшего преследователя.

Впервые каникулы на Рождество были введены лигой в 1972 году. До этого рекорд принадлежал «Анахайму», который в сезоне-2006/2007 набрал за этот период 60 очков.

Также «Эвеланш» показал второй результат по набранным очкам после 36 игр. «Лавины» попали в компанию к «Бостону», «Сан-Хосе» и «Филадельфии», а лидируют по этому показателю «Брюинз», в сезоне 1929/1930 набравшие 61 очко за 35 игр.