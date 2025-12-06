Макдэвид на 6 очков оторвался от Маккиннона в гонке бомбардиров сезона НХЛ

Хоккей-обозрение

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал пять результативных передач в матче с «Калгари» и на шесть баллов опережает нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона в гонке лучших бомбардиров сезона НХЛ.

На счету капитана «Ойлерз» 23 шайбы и 44 ассиста. У Маккиннона 61 (30+31) очко, сегодня ночью лидер «Эвеланш» не отметился результативными действиями.

Замыкает тройку лидеров Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» — 55 (19+36). В пятёрку лучших входят форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (55, 20+35) и Микко Рантанен из «Далласа» (51, 14+37).

Единственный хоккеист в топ-10 Никита Кучеров набрал 45 (13+32) баллов и занимает 7-е место.
