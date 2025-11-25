Хоккей-обозрение

«Авангард» третий раз в сезоне обыграл «Нефтехимик»

Сегодня, 18:59




Авангард — Нефтехимик 24 декабря 2025

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся 24 декабря в Омске, «Авангард» выиграл у «Нефтехимика» со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Наиль Якупов (22-я минута), Василий Пономарёв (46, 64) и Николай Прохоркин (60). У проигравших шайбы забросили Андрей Белозёров (33) и Герман Точилкин (30, 57).

До этой игры омичи одержали в сезоне над нижнекамцами две победы (2:1, 3:0) и один раз уступили в Нижнекамске (5:6).

Следующий матч «Авангард» проведёт 26 декабря дома с «Металлургом», «Нефтехимик» в этот же день сыграет в гостях с «Шанхайскими Драконами».
