Кучеров и Макдэвид стали лучшими ассистентами НХЛ в 2025 году

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров и форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид возглавили рейтинг лучших ассистентов НХЛ по итогам календарного года, сообщает пресс-служба лиги.

На счету хоккеистов в 2025 году по 79 результативных передач в регулярном чемпионате. Третье место занимает Натан Маккиннон из «Колорадо» (68). В пятёрку лучших входят Митчелл Марнер («Торонто» и «Вегас») и Лэйн Хатсон («Монреаль») — по 66.

В этом сезоне в тройку лучших ассистентов входят Макдэвид (44), Микко Рантанен из «Далласа» (37) и Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» (36). Кучеров сделал 32 ассиста и занимает пятое место в гонке ассистентов.