Ларионов оценил готовность России провести чемпионат мира по хоккею

Главный тренер СКА Игорь Ларионов уверен, что Россия может в любой момент провести мировое хоккейное первенство.

«Чемпионат мира в России – я уверен, что мы всегда готовы. Петербург, Москва, любой город. Мы видим, как Милан готовится к Олимпийским играм. Месяц до начала, а площадка не готова. Если бы дали России, провели бы на высшем уровне», — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдёт в феврале в Италии. Чемпионат мира по хоккею в 2026 году состоится в Швейцарии с 15 по 31 мая.

Последний раз мировое первенство проходило в России в 2016 году.