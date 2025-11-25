Разин подписал новый контракт с «Металлургом» на 220 млн рублей Сегодня, 16:05 Автор: Андрей Моисеев









«Металлург» заключил новое двухлетнее соглашение с главным тренером Андреем Разиным. Новый контракт начнёт действовать с осени 2026 года, действующий заканчивается в конце нынешнего чемпионата. В первый сезон специалист получит 100 млн и 120 млн за второй, сообщает «Спорт-Экспресс». По руководством 52-летнего наставника «Металлург» стал лучшим в плей-офф, а прошлой весной проиграл в 1/8 финала омскому «Авангарду». В этом сезоне команда по 37 матчей набрала 59 очков и лидирует в общей турнирной таблице КХЛ.

Фото: ТАСС















