Разин подписал новый контракт с «Металлургом» на 220 млн рублей

Сегодня, 16:05 Автор: Андрей Моисеев




Андрей Разин, Металлург

«Металлург» заключил новое двухлетнее соглашение с главным тренером Андреем Разиным. Новый контракт начнёт действовать с осени 2026 года, действующий заканчивается в конце нынешнего чемпионата.

В первый сезон специалист получит 100 млн и 120 млн за второй, сообщает «Спорт-Экспресс».

По руководством 52-летнего наставника «Металлург» стал лучшим в плей-офф, а прошлой весной проиграл в 1/8 финала омскому «Авангарду».

В этом сезоне команда по 37 матчей набрала 59 очков и лидирует в общей турнирной таблице КХЛ.
Разин подписал новый контракт с «Металлургом» на 220 млн рублей
