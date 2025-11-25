«Северсталь» одержала волевую победу над ХК «Сочи» Сегодня, 21:19 Автор: Андрей Моисеев









В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся 25 декабря в Череповце, «Северсталь» выиграла у ХК «Сочи» со счётом 4:3. В составе победителей отличились Кирилл Танков (15-я минута), Руслан Абросимов (25), Илья Иванцов (55) и Томас Грегуар (61). У проигравших шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (5), Ноэль Хёфенмайер (20) и Макс Эллис (31) «Северсталь» трижды за игру уступала сопернику в счёте, но сумела в итоге одержать победу. Следующий матч ХК «Сочи» проведёт 28 декабря против СКА, череповецкие хоккеисты в этот же день сыграют с «Салаватом Юлаевым».

Фото: ХК Сочи
















