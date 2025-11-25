Хоккей-обозрение

«Северсталь» одержала волевую победу над ХК «Сочи»

Северсталь — ХК Сочи 25 декабря 2025

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся 25 декабря в Череповце, «Северсталь» выиграла у ХК «Сочи» со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Кирилл Танков (15-я минута), Руслан Абросимов (25), Илья Иванцов (55) и Томас Грегуар (61). У проигравших шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (5), Ноэль Хёфенмайер (20) и Макс Эллис (31)

«Северсталь» трижды за игру уступала сопернику в счёте, но сумела в итоге одержать победу.

Следующий матч ХК «Сочи» проведёт 28 декабря против СКА, череповецкие хоккеисты в этот же день сыграют с «Салаватом Юлаевым».
