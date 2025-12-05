Стали известны фавориты стартующего в США МЧМ-2026 по хоккею

В пятницу, 26 декабря, в США стартует 50-й молодёжный чемпионат мира по хоккею.

Матчи пройдут на арене клуба НХЛ «Миннесота Уайлд», который ради этого события семь ближайших игр в регулярном чемпионате проведёт на выезде.

В первый день Швеция сыграет со Словакией (21:00 мск), Дания — с Финляндией (23:30), Германия — с США (02:00), Чехия — с Канадой (04:30).

В Канаде особо ждут матча с чешской сборной. Хоккеисты этой страны на двух последних турнирах выносили родоначальников хоккея в четвертьфинале плей-офф.

Букмекеры считают фаворитами турнира Канаду (1.85), США (3.30) и Швецию (5.50).

Сборная России отстранена от участия в международных соревнований и не примет участия в МЧМ-2026.