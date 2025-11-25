Чемпион мира Фролов рассказал о зарплатах детских тренеров в США

Экс-нападающий сборной России Александр Фролов рассказал о зарплатах детских тренеров в США.

«Нормальный тренер может зарабатывать, например, от $8 до 10 тыс. в месяц. Есть более успешные, они получают больше. Есть тренеры, которые зарабатывают в среднем, наверное, по $4–5 тыс. в месяц», — приводит слова Фролова «Советский спорт».

Хоккеист провёл два сезона в высшем дивизионе чемпионата России за «Крылья Советов» и уехал играть за океан. В НХЛ нападающий выступал за «Лос-Анджелес» и «Рейнджерс», в 579 матчах набрал 397 (175+222) очков. После возвращения выступал в КХЛ за «Авангард», ЦСКА, «Торпедо» и «Амур».

В составе российской сборной стал чемпионом мира 2009 года.

В настоящее время Фролов работает детским тренером в Лос-Анджелесе.