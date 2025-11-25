Хоккей-обозрение

«Авангард» обыграл «Металлург» и одержал четвёртую победу подряд

Сегодня, 18:55




Авангард — Металлург 26 декабря 2025

В матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 26 декабря в Омске, «Авангард» одержал победу над «Металлургом» со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Николай Прохоркин (42-я минута и победный буллит). У проигравших шайбу забросил Люк Джонсон (26).

«Авангард» одержал четвёртую победу подряд, набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Металлурга» 60 очков и он идёт первым на Востоке.

Следующий матч омские хоккеисты проведут 28 декабря против «Лады», «Магнитка» 29 декабря сыграет с «Трактором».
