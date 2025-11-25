«Авангард» обыграл «Металлург» и одержал четвёртую победу подряд Сегодня, 18:55 Автор: Андрей Моисеев









В матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 26 декабря в Омске, «Авангард» одержал победу над «Металлургом» со счётом 2:1. В составе победителей отличились Николай Прохоркин (42-я минута и победный буллит). У проигравших шайбу забросил Люк Джонсон (26). «Авангард» одержал четвёртую победу подряд, набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Металлурга» 60 очков и он идёт первым на Востоке. Следующий матч омские хоккеисты проведут 28 декабря против «Лады», «Магнитка» 29 декабря сыграет с «Трактором».

Фото: ХК «Металлург»
















