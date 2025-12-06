СКА обыграл в гостях минское «Динамо» в матче КХЛ

СКА выиграл у минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Минск-Арены» завершился со счётом 4:1 в пользу гостей.

Шайбы в матче забросили: Брендан Лайпсик (6-я минута), Матвей Поляков (14), Михаил Воробьёв (28, 60) — Сэм Энас (50).

СКА набрал 45 очков и переместился на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. У минчан 53 очка и они идут третьими на Западе.

Следующий матч армейцы проведут 28 декабря против «Сочи», «Динамо» в этот же день сыграет с московскими одноклубниками.