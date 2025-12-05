В матче КХЛ игрок СКА отправил за борт соперника и своего вратаря Вчера, 21:21 Автор: Андрей Моисеев









В пятницу, 26 декабря, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл в гостях минское «Динамо» со счётом 4:1. Запоминающийся момент произошёл в первом периоде встречи. Защитник питерского клуба Маркус Филлипс применил силовой приём против нападающего минчан Виталия Пинчука. Хоккеист перелетел через борт и снёс запасного голкипера СКА Егора Заврагина. ВИДЕО Филлипс в 36 матчах этого сезона сделал семь результативных передач. Пинчук набрал 37 (18+19) и занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды.

Фото: ХК «Динамо» Минск
















