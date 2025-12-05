Хоккей-обозрение

В матче КХЛ игрок СКА отправил за борт соперника и своего вратаря

Вчера, 21:21




Торпедо — ЦСКА 25 декабря 2025

В пятницу, 26 декабря, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл в гостях минское «Динамо» со счётом 4:1.

Запоминающийся момент произошёл в первом периоде встречи. Защитник питерского клуба Маркус Филлипс применил силовой приём против нападающего минчан Виталия Пинчука. Хоккеист перелетел через борт и снёс запасного голкипера СКА Егора Заврагина.

ВИДЕО

Филлипс в 36 матчах этого сезона сделал семь результативных передач. Пинчук набрал 37 (18+19) и занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды.
Фото: ХК «Динамо» Минск







