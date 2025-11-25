Хоккей-обозрение

Канада обыграла Чехию на молодёжном чемпионате мира по хоккею

Сегодня, 07:21 Автор: Андрей Моисеев




Чехия — Канада 27 декабря 2025

Сборная Канады обыграла команду Чехии в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча в Миннеаполисе завершилась со счётом 7:5.

В составе победителей отличились Брэди Мартин (14-я минута), Майкл Хейдж (18), Зэйн Парех (38, 44), Тидж Игинла (47), Итан Маккензи (50) и Портер Мартон (59). У проигравших шайбы забросили Томаш Полетин (18, 46), Войцех Чихар (25), Петр Сикора (33) и Томаш Галвас (56).

В следующем матче канадцы сыграют со сборной Латвии 28 декабря (00:30 мск), а чехи в эту же ночь встретятся с командой Дании (04:30).
Фото: tsn.ca







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Канада обыграла Чехию на молодёжном чемпионате мира по хоккею
В матче КХЛ игрок СКА отправил за борт соперника и своего вратаря
СКА обыграл в гостях минское «Динамо» в матче КХЛ
«Авангард» обыграл «Металлург» и одержал четвёртую победу подряд
Чемпион мира Фролов рассказал о зарплатах детских тренеров в США
Стали известны фавориты стартующего в США МЧМ-2026 по хоккею
Московское «Динамо» победило в гостях «Локомотив»
ЦСКА обыграл в гостях «Торпедо» в матче КХЛ
«Северсталь» одержала волевую победу над ХК «Сочи»
Разин подписал новый контракт с «Металлургом» на 220 млн рублей


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449