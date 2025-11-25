Канада обыграла Чехию на молодёжном чемпионате мира по хоккею

Сборная Канады обыграла команду Чехии в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча в Миннеаполисе завершилась со счётом 7:5.
В составе победителей отличились Брэди Мартин (14-я минута), Майкл Хейдж (18), Зэйн Парех (38, 44), Тидж Игинла (47), Итан Маккензи (50) и Портер Мартон (59). У проигравших шайбы забросили Томаш Полетин (18, 46), Войцех Чихар (25), Петр Сикора (33) и Томаш Галвас (56).
В следующем матче канадцы сыграют со сборной Латвии 28 декабря (00:30 мск), а чехи в эту же ночь встретятся с командой Дании (04:30).