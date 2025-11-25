Ни один россиянин не вошёл в топ-10 лучших снайперов НХЛ 2025 года

Нападающий «Бостона» Морган Гики возглавил список лучших снайперов по итогам календарного года, сообщает пресс-служба НХЛ.

На счету хоккеиста в 2025 году 50 заброшенных шайб в регулярном чемпионате. Второе место занимает Джейсон Робертсон из «Далласа» (49). Замыкает тройку лучших Натан Маккиннон из «Колорадо» (48). На четвёртой строчке расположился Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» (45).

По 44 шайбы забросили Давид Пастрняк из «Бостона», Алекс Дебринкэт из «Детройта», Тейдж Томпсон из «Баффало» и Уайатт Джонстон из «Далласа».

Замыкают топ-10 Сидни Кросби из «Питтсбурга» (43) и Сет Джарвис из «Каролины» (42).

В этом сезоне в четвёрку лучших снайперов входят Маккиннон (30), Гики (25), Робертсон (23) и Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (23).

Российские хоккеисты не попали в список лучших.