Хоккей-обозрение

СКА одержал 700 побед в регулярных чемпионатах КХЛ

Сегодня, 13:04 Автор: Андрей Моисеев




ХК СКА, КХЛ

СКА первым в Континентальной хоккейной лиге одержал 700-ю победу в регулярных чемпионатах, сообщает пресс-служба команды.

Клуб из Санкт-Петербурга достиг этой отметки в выездном матче с минским «Динамо», который завершился со счётом 4:1 в пользу армейцев.

Второе место по количеству побед в регулярке занимает ЦСКА (657). В пятёрку лучших по этому показателю входят «Ак Барс» (648), «Металлург» (645) и московское «Динамо» (639).

В этом сезоне СКА в 37 играх набрал 45 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.
Фото: ХК СКА







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Селебрини опередил Гретцки и повторил исторический рекорд НХЛ
СКА одержал 700 побед в регулярных чемпионатах КХЛ
Ни один россиянин не вошёл в топ-10 лучших снайперов НХЛ 2025 года
Канада обыграла Чехию на молодёжном чемпионате мира по хоккею
В матче КХЛ игрок СКА отправил за борт соперника и своего вратаря
СКА обыграл в гостях минское «Динамо» в матче КХЛ
«Авангард» обыграл «Металлург» и одержал четвёртую победу подряд
Чемпион мира Фролов рассказал о зарплатах детских тренеров в США
Стали известны фавориты стартующего в США МЧМ-2026 по хоккею
Московское «Динамо» победило в гостях «Локомотив»


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449