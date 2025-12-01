СКА одержал 700 побед в регулярных чемпионатах КХЛ

СКА первым в Континентальной хоккейной лиге одержал 700-ю победу в регулярных чемпионатах, сообщает пресс-служба команды.

Клуб из Санкт-Петербурга достиг этой отметки в выездном матче с минским «Динамо», который завершился со счётом 4:1 в пользу армейцев.

Второе место по количеству побед в регулярке занимает ЦСКА (657). В пятёрку лучших по этому показателю входят «Ак Барс» (648), «Металлург» (645) и московское «Динамо» (639).

В этом сезоне СКА в 37 играх набрал 45 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.