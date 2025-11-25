Селебрини опередил Гретцки и повторил исторический рекорд НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини перед перерывом на Рождество набрал 55 очков и повторил исторический рекорд НХЛ.

В истории лиги ни один тинейджер (до 20 лет) не набирал больше очков перед рождественской паузой. Столько же результативных баллов в этом возрасте было у форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби с сезоне 2006/2007, сообщает The Sporting News.

Лучшим достижением Уэйна Гретцки стало его выступление за «Эдмонтон» в 1980 году, когда он набрал 51 очко.

Всего в нынешнем сезоне Селебрини забросил 19 шайб и сделал 36 результативных передач. В гонке бомбардиров он уступает только Коннору Макдэвиду (67 очков) и Натану Маккиннону (61). Столько же баллов имеет Леон Драйзайтль (55).