«Ак Барс» второй раз в сезоне обыграл «Трактор»

«Ак Барс» выиграл у «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок в Казани завершился со счётом 3:2.

Шайбы в игре забросили: Александр Хмелевски (7-я минута), Алексей Пустозёров (27), Илья Сафонов (37) — Григорий Дронов (24), Джош Ливо (49).

Подопечные Анвара Гатиятулина набрали 54 очка и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции. У челябинцев 39 очков и они идут шестыми на Востоке.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет 30 декабря с «Северсталью», «Трактор» 29 декабря встретится в Магнитогорске с «Металлургом».