Хоккей-обозрение

«Ак Барс» второй раз в сезоне обыграл «Трактор»

Сегодня, 19:20 Автор: Андрей Моисеев




Ак Барс — Трактор 27 декабря 2025

«Ак Барс» выиграл у «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок в Казани завершился со счётом 3:2.

Шайбы в игре забросили: Александр Хмелевски (7-я минута), Алексей Пустозёров (27), Илья Сафонов (37) — Григорий Дронов (24), Джош Ливо (49).

Подопечные Анвара Гатиятулина набрали 54 очка и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции. У челябинцев 39 очков и они идут шестыми на Востоке.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет 30 декабря с «Северсталью», «Трактор» 29 декабря встретится в Магнитогорске с «Металлургом».
Фото: ХК «Ак Барс»







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


«Ак Барс» второй раз в сезоне обыграл «Трактор»
Селебрини опередил Гретцки и повторил исторический рекорд НХЛ
СКА одержал 700 побед в регулярных чемпионатах КХЛ
Ни один россиянин не вошёл в топ-10 лучших снайперов НХЛ 2025 года
Канада обыграла Чехию на молодёжном чемпионате мира по хоккею
В матче КХЛ игрок СКА отправил за борт соперника и своего вратаря
СКА обыграл в гостях минское «Динамо» в матче КХЛ
«Авангард» обыграл «Металлург» и одержал четвёртую победу подряд
Чемпион мира Фролов рассказал о зарплатах детских тренеров в США
Стали известны фавориты стартующего в США МЧМ-2026 по хоккею


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449