Кучеров вошёл в топ-3 лучших бомбардиров НХЛ в 2025 году

Сегодня, 21:59 Автор: Андрей Моисеев




Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг

Лидер «Колорадо» Натан Маккиннон возглавил рейтинг лучших бомбардиров НХЛ по итогам календарного, сообщает пресс-служба НХЛ.

На счету хоккеиста в 2025 году 116 очков в матчах регулярного чемпионата. Второе место занимает форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (113). Замыкает тройку лидеров нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров (112). В пятёрку лучших входят Давид Пастрняк из «Бостона» (109) и одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль (105).

В этом сезоне самыми результативными по системе «гол+пас» являются Макдэвид (67 очков), Маккиннон (61), Драйзайтль (55) и Селебрини (55).
