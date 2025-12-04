Хоккей-обозрение

Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»

Сегодня, 05:48 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

В матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в ночь на 28 декабря в Ньюарке, «Вашингтон» выиграл у «Нью-Джерси» со счётом 4:3.

Шайбы в матче забросили: Алексей Протас (20-я минута) и Энтони Бовиллье (38), Александр Овечкин (50), Джейкоб Чикран (65) — Йеспер Братт (25, 48), Коди Гласс (48).

Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду более 15 минут, сделал два броска и записал на свой счёт гол и результативную передачу.

ВИДЕО

В следующем матче «Вашингтон» в ночь на 30 декабря сыграет в гостях с «Флоридой», «Нью-Джерси» 31 декабря отправится в гости к «Торонто».
