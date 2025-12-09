Хоккей-обозрение

Дубль Кучерова принёс «Тампа-Бэй» победу над «Флоридой»

Сегодня, 05:59 Автор: Андрей Моисеев




Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг

«Тампа» обыграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Амерант Банк Арены» завершился со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Джейк Гюнцель (14-я минута), Понтус Хольмберг (20) и Никита Кучеров (23, 60). У проигравших шайбы забросили Ээту Луостаринен (6) и Брэд Маршан (28).

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 23 из 25 бросков по воротам, вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский сделал 21 сейв.

В следующем матче «Тампа-Бэй» 29 декабря примет дома «Монреаль», «Флорида» 30 декабря встретится с «Вашингтоном».










