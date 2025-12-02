Гол и две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Детройт» Сегодня, 06:31 Автор: Андрей Моисеев









«Каролина» выиграла у «Детройта» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в Роли завершился со счётом 5:2. В составе победителей шайбы забросили Джексон Блейк (24-я минута), Эрик Робинсон (25), Шейн Гостисбер (36), Андрей Свечников (54) и Джордан Мартинук (59). У проигравших отличились Майкл Расмуссен (13) и Эндрю Копп (44). Нападающий «Харрикейнз» Свечников забил 10-й гол в сезоне, сделал две результативные передачи и был признан первой звездой встречи. ВИДЕО «Каролина» набрала 49 очков и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.

Фото: nhl.com















