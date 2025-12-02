Хоккей-обозрение

Гол и две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Детройт»

Сегодня, 06:31 Автор: Андрей Моисеев




Андрей Свечников, Каролина Харрикейнз

«Каролина» выиграла у «Детройта» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в Роли завершился со счётом 5:2.

В составе победителей шайбы забросили Джексон Блейк (24-я минута), Эрик Робинсон (25), Шейн Гостисбер (36), Андрей Свечников (54) и Джордан Мартинук (59). У проигравших отличились Майкл Расмуссен (13) и Эндрю Копп (44).

Нападающий «Харрикейнз» Свечников забил 10-й гол в сезоне, сделал две результативные передачи и был признан первой звездой встречи.

ВИДЕО

«Каролина» набрала 49 очков и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Хоккеисты «Тампы» и «Флориды» суммарно получили 136 минут штрафа
Овечкин до 27 шайб сократил отставание от рекорда Гретцки
Шайба Барбашёва не спасла «Вегас» от поражения в матче с «Колорадо»
В матче МЧМ-2026 шайба попала в голову хоккеисту сборной США
Форвард «Лос-Анджелеса» Кузьменко поучаствовал в разгроме «Анахайма»
Три очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Виннипег»
Дубль Бучневича принёс «Сент-Луису» победу над «Нэшвиллом»
Гол и две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Детройт»
В НХЛ сняли видео 912-й шайбы Александра Овечкина
Дубль Кучерова принёс «Тампа-Бэй» победу над «Флоридой»


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449