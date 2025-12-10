Хоккей-обозрение

Три очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Виннипег»

Сегодня, 07:17 Автор: Андрей Моисеев




Кирилл Капризов, Миннесота Уайлд

«Миннесота» обыграла в гостях «Виннипег» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Канада Лайф-центра» завершилась со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Мэтт Болди (19-я минута, 61-я), Кирилл Капризов (28) и Матс Цуккарелло (60). У проигравших шайбы забросили Джош Моррисси (12), Кайл Коннор (38) и Марк Шайфли (40).

ВИДЕО

Форвард «Уайлд» Капризов провёл на льду 22 минуты 16 секунд, набрал 3 (1+2) очка и был признан второй звездой поединка.

Следующий матч «Миннесота» проведёт 30 декабря на выезде против «Вегаса».
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Хоккеисты «Тампы» и «Флориды» суммарно получили 136 минут штрафа
Овечкин до 27 шайб сократил отставание от рекорда Гретцки
Шайба Барбашёва не спасла «Вегас» от поражения в матче с «Колорадо»
В матче МЧМ-2026 шайба попала в голову хоккеисту сборной США
Форвард «Лос-Анджелеса» Кузьменко поучаствовал в разгроме «Анахайма»
Три очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Виннипег»
Дубль Бучневича принёс «Сент-Луису» победу над «Нэшвиллом»
Гол и две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Детройт»
В НХЛ сняли видео 912-й шайбы Александра Овечкина
Дубль Кучерова принёс «Тампа-Бэй» победу над «Флоридой»


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449