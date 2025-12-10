Три очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Виннипег» Сегодня, 07:17 Автор: Андрей Моисеев









«Миннесота» обыграла в гостях «Виннипег» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Канада Лайф-центра» завершилась со счётом 4:3. В составе победителей отличились Мэтт Болди (19-я минута, 61-я), Кирилл Капризов (28) и Матс Цуккарелло (60). У проигравших шайбы забросили Джош Моррисси (12), Кайл Коннор (38) и Марк Шайфли (40). ВИДЕО Форвард «Уайлд» Капризов провёл на льду 22 минуты 16 секунд, набрал 3 (1+2) очка и был признан второй звездой поединка. Следующий матч «Миннесота» проведёт 30 декабря на выезде против «Вегаса».

Фото: nhl.com
















