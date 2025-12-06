Шайба Барбашёва не спасла «Вегас» от поражения в матче с «Колорадо» Сегодня, 08:56 Автор: Андрей Моисеев









«Вегас» проиграл по буллитам «Колорадо» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в Парадайсе завершился со счётом 6:5 в пользу гостей. Шайбы в игре забросили: Александер Хольц (3-я минута), Иван Барбашёв (21), Бен Хаттон (32), Бретт Хауден (33), Колтон Сиссонс (56) — Самуэль Жирар (26), Мартин Нечас (31, 44), Натан Маккиннон (49 и победный буллит), Арттури Лехконен (59). ВИДЕО Нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. В следующем матче «Вегас» сыграет 30 декабря с «Миннесотой», «Колорадо» в этот же день будет принимать «Лос-Анджелес».

Фото: USA Today Sports















