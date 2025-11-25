Овечкин до 27 шайб сократил отставание от рекорда Гретцки

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси», который завершился победой «столичных» со счётом 4:3.

40-летний российский хоккеист отличился на 10-й минуте третьего периода с передач Расмуса Сандина и Алексея Протаса.

После этого матча на счету форварда «Кэпиталз» 989 заброшенных шайб с учётом плей-офф. До рекорда канадца Уэйна Гретцки, который в матчах регулярки и Кубка Стэнли забил 1016 голов, Овечкину осталось 27 раз поразить ворота соперников.

В этом сезоне 40-летний форвард в 38 матчах набрал 33 (15+18) очков.