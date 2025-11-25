Хоккей-обозрение

«Авангард» одержал волевую победу над «Ладой»

Сегодня, 16:42 Автор: Андрей Моисеев




«Авангард» обыграл «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок в Омске завершился со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Семён Чистяков (37), Александр Волков (44) и Эндрю Потуральски (57 и победный буллит). У проигравших шайбы забросили Иван Савчик (31-я минута), Артур Тянулин (42) и Андрей Алтыбармакян (50)

Омичи три раза в течение игры уступали в счёте, но в итоге смогли одержать победу в серии буллитов

Следующий матч «Лада» проведёт 30 декабря с «Автомобилистом», «Авангард» в этот же день сыграет дома с «Барысом».
Фото: ХК «Авангард»







