Минское «Динамо» обыграло одноклубников из Москвы Сегодня, 19:46 Автор: Андрей Моисеев









Минское «Динамо» обыграло московских одноклубников в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Минске завершилась со счётом 5:3. В составе победителей отличились Вадим Шипачёв (10-я минута), Никита Пышкайло (20), Сэм Энас (34, 45) и Сергей Кузнецов (53). У проигравших шайбы забросили Дилан Сикьюра (35, 60) и Игорь Ожиганов (48). Первая игра между командами в этом сезоне завершилась победой минчан со счётом 7:1. 30 декабря минское «Динамо» сыграет в Уфе с «Салаватом Юлаевым», московские динамовцы в этот же день встретятся с ЦСКА.

