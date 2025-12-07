Хоккей-обозрение

Минское «Динамо» обыграло одноклубников из Москвы

Сегодня, 19:46 Автор: Андрей Моисеев




Динамо Минск — Динамо Москва 28 декабря 2025

Минское «Динамо» обыграло московских одноклубников в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Минске завершилась со счётом 5:3.

В составе победителей отличились Вадим Шипачёв (10-я минута), Никита Пышкайло (20), Сэм Энас (34, 45) и Сергей Кузнецов (53). У проигравших шайбы забросили Дилан Сикьюра (35, 60) и Игорь Ожиганов (48).

Первая игра между командами в этом сезоне завершилась победой минчан со счётом 7:1.

30 декабря минское «Динамо» сыграет в Уфе с «Салаватом Юлаевым», московские динамовцы в этот же день встретятся с ЦСКА.
Фото: ХК «Динамо» Москва







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Минское «Динамо» обыграло одноклубников из Москвы
ЦСКА впервые в сезоне обыграл «Спартак» в дерби
Нападающий «Авангарда» Потуральски забил победный буллит в стиле Дацюка
Александра Лукашенко сбили с ног на льду во время хоккейного матча
«Авангард» одержал волевую победу над «Ладой»
«Нефтехимик» разгромил «Торпедо» в матче КХЛ
Ковалёв стал помощником Галлана в «Шанхайских Драконах»
Кучеров набрал 500-е очко в гостевых матчах за карьеру в НХЛ
Хоккеисты «Тампы» и «Флориды» суммарно получили 136 минут штрафа
Овечкин до 27 шайб сократил отставание от рекорда Гретцки


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449