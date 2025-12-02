Хоккей-обозрение

Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Монреаль», у Демидова гол и передача

Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг

В матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 29 декабря на «Бенчмарк Интернейшнл-Арене», «Тампа» выиграла по буллитам у «Монреаля» со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Никита Кучеров (23-я минута, 33-я), Ник Пол (35), Понтус Хольмберг (42) и Гейдж Гонсалвес (победный буллит). У проигравших шайбы забросили Иван Демидов (42), Юрай Слафковски (50, 60) и Ноа Добсон (53).

Кучеров провёл на льду почти 20 минут, оформил дубль во втором матче подряд и был признан первой звездой встречи. Форвард «Лайтнинг» Максим Грошев в дебютном матче в НХЛ отметился ассистом. Нападающий «Канадиенс» Демидов записал на свой счёт гол и результативную передачу.

«Тампа» следующий матч проведёт 1 января против «Анахайма», «Монреаль» 31 декабря сыграет с «Флоридой».
