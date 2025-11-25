Дубль Марченко и гол Проворова помогли «Коламбусу» победить «Айлендерс» Сегодня, 05:31 Автор: Андрей Моисеев









«Коламбус» выиграл у «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Нейшнвайд-Арены» завершился со счётом 4:2. Шайбы в игре забросили: Кирилл Марченко (9-я минута, 57-я), Иван Проворов (56), Коул Силлинджер (59) — Максим Шабанов (18), Бо Хорват (34). Марченко провёл на льду 21 минуту 18 секунд, сделал пять бросков и был признан первой звездой встречи. «Коламбус» 30 декабря сыграет на выезде с «Оттавой», «Айлендерс» 31 декабря отправится в гости к «Чикаго».

