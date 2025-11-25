Кучеров поднялся на 6-е место в гонке бомбардиров сезона НХЛ

Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля», который завершился победой «Лайтнинг» со счётом 5:4, записал на свой счёт две заброшенные шайбы.

В нынешнем сезоне хоккеист в 34 играх набрал 49 (17+32) очков и оторвался от лидера «Миннесоты» Кирилла Капризова в гонке бомбардиров текущего чемпионата. В активе нападающего «Уайлд» 46 (23+23) результативных баллов.

Лидируют по системе «гол+пас» Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (68 очков), Натан Маккиннон из «Колорадо» (64), Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» (57), Леон Драйзайтль из «Ойлерз» (56), Микко Рантанен из «Далласа» (54). У Мартина Нечаса из «Эвеланш» 49 баллов.