В топ-15 бомбардиров НХЛ только Кучеров представляет Восточную конференцию Сегодня, 07:21 Автор: Андрей Моисеев









Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров является единственным представителем Восточной конференции в топ-15 гонки бомбардиров текущего сезона НХЛ. Российский форвард отметился дублями в двух матчах подряд, набрал 49 (17+32) очков и занимает шестое место в списке самых результативных игроков чемпионата по системе «гол+пас». Остальные хоккеисты в топ-15 представляют клубы Западной конференции — «Эдмонтон» (Макдэвид и Драйзайтль), «Колорадо» (Маккиннон, Нечас и Макар), «Сан-Хосе» (Селебрини), «Даллас» (Рантанен, Робертсон и Джонстон), «Миннесоту» (Капризов и Болди), «Виннипег» (Коннор и Шайфли), «Чикаго» (Бедард).

Фото: nhl.com
















