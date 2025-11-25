Хоккей-обозрение

В топ-15 бомбардиров НХЛ только Кучеров представляет Восточную конференцию

Сегодня, 07:21 Автор: Андрей Моисеев




Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров является единственным представителем Восточной конференции в топ-15 гонки бомбардиров текущего сезона НХЛ.

Российский форвард отметился дублями в двух матчах подряд, набрал 49 (17+32) очков и занимает шестое место в списке самых результативных игроков чемпионата по системе «гол+пас».

Остальные хоккеисты в топ-15 представляют клубы Западной конференции — «Эдмонтон» (Макдэвид и Драйзайтль), «Колорадо» (Маккиннон, Нечас и Макар), «Сан-Хосе» (Селебрини), «Даллас» (Рантанен, Робертсон и Джонстон), «Миннесоту» (Капризов и Болди), «Виннипег» (Коннор и Шайфли), «Чикаго» (Бедард).
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


В топ-15 бомбардиров НХЛ только Кучеров представляет Восточную конференцию
Кучеров поднялся на 6-е место в гонке бомбардиров сезона НХЛ
Дубль Марченко и гол Проворова помогли «Коламбусу» победить «Айлендерс»
Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Монреаль», у Демидова гол и передача
Минское «Динамо» обыграло одноклубников из Москвы
ЦСКА впервые в сезоне обыграл «Спартак» в дерби
Нападающий «Авангарда» Потуральски забил победный буллит в стиле Дацюка
Александра Лукашенко сбили с ног на льду во время хоккейного матча
«Авангард» одержал волевую победу над «Ладой»
«Нефтехимик» разгромил «Торпедо» в матче КХЛ


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449