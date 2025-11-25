Марченко вступился за партнёра после удара клюшкой от канадца в матче НХЛ

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко первым вступился за партнёра по команде Мэйсона Марчмента в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

В начале второго периода один из лучших бомбардиров «островитян» Мэтью Барзал ударил клюшкой форварда «Блю Джекетс». Судьи выписали хоккеисту пять минут за грубость и удалили до конца поединка.

ВИДЕО

Марчмент в течение игры дважды удалялся за подножку и один раз заработал две минуты за грубость.

Встреча на «Нейшнвайд-Арене» завершилась со счётом 4:2, Марченко сделал дубль и был признан первой звездой.