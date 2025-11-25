Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в НХЛ. Российский хоккеист в победном матче с «Монреалем» (5:4 Б) провёл на льду почти 20 минут, забросил две шайбы и завершил поединок с показателем полезности «+1».

Форвард «Питтсбурга» Джастин Бразо назван первой звездой. 27-летний игрок оформил хет-трик в поединке с «Чикаго». Третьей звездой признан нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко, сделавший дубль в игре с «Айлендерс», сообщает официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне Кучеров в 34 матчах набрал 49 (17+32) очков и занимает шестое место в гонке бомбардиров текущего сезона.