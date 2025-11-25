Хоккей-обозрение

Кучеров признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Сегодня, 08:35 Автор: Андрей Моисеев




Кучеров признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в НХЛ. Российский хоккеист в победном матче с «Монреалем» (5:4 Б) провёл на льду почти 20 минут, забросил две шайбы и завершил поединок с показателем полезности «+1».

Форвард «Питтсбурга» Джастин Бразо назван первой звездой. 27-летний игрок оформил хет-трик в поединке с «Чикаго». Третьей звездой признан нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко, сделавший дубль в игре с «Айлендерс», сообщает официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне Кучеров в 34 матчах набрал 49 (17+32) очков и занимает шестое место в гонке бомбардиров текущего сезона.
Фото: USA Today Sports







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Тренер «Нью-Джерси» Брылин назвал сильные стороны Овечкина
Кучеров признан второй звездой игрового дня в НХЛ
Марченко вступился за партнёра после удара клюшкой от канадца в матче НХЛ
В топ-15 бомбардиров НХЛ только Кучеров представляет Восточную конференцию
Кучеров поднялся на 6-е место в гонке бомбардиров сезона НХЛ
Дубль Марченко и гол Проворова помогли «Коламбусу» победить «Айлендерс»
Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Монреаль», у Демидова гол и передача
Минское «Динамо» обыграло одноклубников из Москвы
ЦСКА впервые в сезоне обыграл «Спартак» в дерби
Нападающий «Авангарда» Потуральски забил победный буллит в стиле Дацюка


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449