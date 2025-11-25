Тренер «Нью-Джерси» Брылин назвал сильные стороны Овечкина

Тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин назвал сильные стороны нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Когда он на льду, нужно очень внимательно играть в зоне обороны. Понятно, что его сильная сторона - броски и броски с ходу. В двух играх с нами он отметился отличными передачами и сыграл огромную роль в итоговом результате последнего матча», — приводит слова Брылина ТАСС.

В этом сезоне Овечкин в 38 матчах набрал 33 (15+18) очка и занимает второе место по результативности в команде. «Кэпиталз» занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Брылин провёл 13 сезонов в составе «Дэвилз» и уже более 10 лет работает тренером в системе клуба.