Стали известны лучшие игроки 15-й игровой недели в КХЛ Сегодня, 12:13 Автор: Андрей Моисеев









Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков по итогам матчей, которые состоялись с 22 по 28 декабря 2025 года. Лучшим вратарём лига признала Евгения Аликина из «Автомобилиста», одержавшего две победы в двух матчах с коэффициентом надежности 0,50, передает пресс-служба КХЛ. Лучшим защитником назван Артём Сериков из «Нефтехимика». Игрок набрал 3 (2+1) очка в трёх матчах с показателем полезности «+3». Лучшим нападающим признан Сэм Энэс из минского «Динамо». Хоккеист набрал 5 (4+1) очков в трёх матчах недели и забил одну победную шайбу. Лучшим новичком назван 18-летний форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский, набравший 4 (2+2) очка в трёх играх.

Фото: ХК «Динамо» Минск















