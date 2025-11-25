Хоккей-обозрение

Стали известны лучшие игроки 15-й игровой недели в КХЛ

Сегодня, 12:13 Автор: Андрей Моисеев




Сэм Энэс, Динамо Минск

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков по итогам матчей, которые состоялись с 22 по 28 декабря 2025 года.

Лучшим вратарём лига признала Евгения Аликина из «Автомобилиста», одержавшего две победы в двух матчах с коэффициентом надежности 0,50, передает пресс-служба КХЛ.

Лучшим защитником назван Артём Сериков из «Нефтехимика». Игрок набрал 3 (2+1) очка в трёх матчах с показателем полезности «+3».

Лучшим нападающим признан Сэм Энэс из минского «Динамо». Хоккеист набрал 5 (4+1) очков в трёх матчах недели и забил одну победную шайбу.

Лучшим новичком назван 18-летний форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский, набравший 4 (2+2) очка в трёх играх.
Фото: ХК «Динамо» Минск







