Хоккей-обозрение

Дубль Канцерова помог «Металлургу» обыграть «Трактор»

Сегодня, 19:46 Автор: Андрей Моисеев




Роман Канцеров, Металлург

В матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 29 декабря в Магнитогорске, «Металлург» выиграл у «Трактора» со счётом 5:4.

В составе победителей шайбы забросили Роман Канцеров (18-я минута, 25-я), Никита Коротков (34), Александр Петунин (57) и Егор Коробкин (64). У проигравших отличились Александр Рыков (33), Джордан Гросс (41), Егор Коршков (52) и Григорий Дронов (59).

Канцеров в 38 играх забросил 26 шайб и упрочил лидерство в гонке снайперов текущего сезона.

«Металлург» набрал 62 очка и занимает первое место в общей турнирной таблице КХЛ. У «Трактора» 40 очков и он идёт шестым в Восточной конференции.

Следующий матч «Магнитка» проведёт 3 января против «Шанхайских Драконов», челябинские хоккеисты 4 января сыграют с минским «Динамо».
Фото: ХК «Металлург»







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Дубль Канцерова помог «Металлургу» обыграть «Трактор»
Стали известны лучшие игроки 15-й игровой недели в КХЛ
Тренер «Нью-Джерси» Брылин назвал сильные стороны Овечкина
Кучеров признан второй звездой игрового дня в НХЛ
Марченко вступился за партнёра после удара клюшкой от канадца в матче НХЛ
В топ-15 бомбардиров НХЛ только Кучеров представляет Восточную конференцию
Кучеров поднялся на 6-е место в гонке бомбардиров сезона НХЛ
Дубль Марченко и гол Проворова помогли «Коламбусу» победить «Айлендерс»
Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Монреаль», у Демидова гол и передача
Минское «Динамо» обыграло одноклубников из Москвы


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449