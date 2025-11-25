Дубль Канцерова помог «Металлургу» обыграть «Трактор» Сегодня, 19:46 Автор: Андрей Моисеев









В матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 29 декабря в Магнитогорске, «Металлург» выиграл у «Трактора» со счётом 5:4. В составе победителей шайбы забросили Роман Канцеров (18-я минута, 25-я), Никита Коротков (34), Александр Петунин (57) и Егор Коробкин (64). У проигравших отличились Александр Рыков (33), Джордан Гросс (41), Егор Коршков (52) и Григорий Дронов (59). Канцеров в 38 играх забросил 26 шайб и упрочил лидерство в гонке снайперов текущего сезона. «Металлург» набрал 62 очка и занимает первое место в общей турнирной таблице КХЛ. У «Трактора» 40 очков и он идёт шестым в Восточной конференции. Следующий матч «Магнитка» проведёт 3 января против «Шанхайских Драконов», челябинские хоккеисты 4 января сыграют с минским «Динамо».

Фото: ХК «Металлург»















