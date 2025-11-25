Хоккей-обозрение

«Коламбус» обменял Чинахова в «Питтсбург» к Малкину

Сегодня, 04:17 Автор: Андрей Моисеев




Егор Чинахов, Коламбус Блю Джекетс

«Коламбус» обменял нападающего Егора Чинахова в «Питтсбург», сообщает пресс-служба НХЛ.

Взамен «Блю Джекетс» получили форварда Дэнтона Хайнена, выбор во 2-м раунде драфта 2026 года и выбор в 3-м раунде драфта 2027 года.

В этом сезоне 24-летний Чинахов в 29 играх набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «-6». В активе Хайнена гол и передача в 13 матчах за «Пингвинз».

«Коламбус» набрал 38 очков и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Питтсбурга» 41 балл и он идёт 12-м на Востоке.
Фото: nhl.com







