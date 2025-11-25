Хоккей-обозрение

«Вашингтон» проиграл «Флориде», Овечкин остался без очков

Сегодня, 05:43 Автор: Андрей Моисеев




Том Уилсон, Вашингтон Кэпиталз

В матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 30 декабря в Санрайзе, «Флорида» обыграла «Вашингтон» со счётом 5:3.

Шайбы в игре забросили: Антон Лунделль (5-я минута), Сэм Райнхарт (13, 60), Брэд Маршан (47), Аарон Экблад (54) — Том Уилсон (4, 20), Дилан Строум (44).

Александр Овечкин провёл на льду более 20 минут, сделал два броска и завершил встречу с показателем полезности «-2».

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 22 броска по своим воротам.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт 31 декабря против «Рейнджерс», «Флорида» в этот же день сыграет с «Монреалем».
Фото: nhl.com







