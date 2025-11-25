Шайба Гаврикова не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Каролиной» Сегодня, 05:58 Автор: Андрей Моисеев









«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Роли завершилась со счётом 3:2. Шайбы в игре забросили: Себастьян Ахо (16-я минута), Джордан Мартинук (50), Джексон Блейк (65) — Владислав Гавриков (2), Джонни Бродзински (34). Защитник Александр Никишин и нападающий Артемий Панарин записали на свой счёт по результативной передаче. Голкипер «синерубашечшиков» Игорь Шестёркин отразил 32 броска по своим воротам. Следующий матч «Рейнджерс» проведут 31 декабря против «Вашингтона», «Каролина» в этот же день сыграет с «Питтсбургом».

Фото: Getty Images
















