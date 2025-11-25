Хоккей-обозрение

Шайба Гаврикова не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Каролиной»

Сегодня, 05:58 Автор: Андрей Моисеев




Владислав Гавриков, Нью-Йорк Рейнджерс

«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Роли завершилась со счётом 3:2.

Шайбы в игре забросили: Себастьян Ахо (16-я минута), Джордан Мартинук (50), Джексон Блейк (65) — Владислав Гавриков (2), Джонни Бродзински (34).

Защитник Александр Никишин и нападающий Артемий Панарин записали на свой счёт по результативной передаче.

Голкипер «синерубашечшиков» Игорь Шестёркин отразил 32 броска по своим воротам.

Следующий матч «Рейнджерс» проведут 31 декабря против «Вашингтона», «Каролина» в этот же день сыграет с «Питтсбургом».
Фото: Getty Images







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Селебрини набрал 60 очков в сезоне НХЛ и может побить рекорд Гретцки
Шайба Чернышова помогла «Сан-Хосе» обыграть «Анахайм»
«Миннесота» обыграла «Вегас», российские хоккеисты сделали пять ассистов
Гол Сергачёва не помог «Юте» обыграть «Нэшвилл»
Канада забросила Дании 9 шайб на МЧМ-2026, США выиграла у Словакии
Видео мощного силового приёма Никишина против американца в матче НХЛ
Шайба Марченко помогла «Коламбусу» обыграть «Оттаву»
Шайба Гаврикова не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Каролиной»
«Вашингтон» проиграл «Флориде», Овечкин остался без очков
«Коламбус» обменял Чинахова в «Питтсбург» к Малкину


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449