Хоккей-обозрение

Канада забросила Дании 9 шайб на МЧМ-2026, США выиграла у Словакии

Сегодня, 07:18 Автор: Андрей Моисеев




Канада — Дания 30 декабря 2025

Сборная Канады обыграла команду Дании в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча в Миннеаполисе завершилась со счётом 9:1.

Хет-трик записал на свой счёт нападающий Гэвин Маккенна, форвард Портер Мартон набрал 3 (2+1) очка.

Американские хоккеисты дважды уступали по ходу игры словацкой сборной, но в итоге одержали победу со счётом 6:5. В активе Джеймса Хэгенса две заброшенные шайбы.

Канадцы набрали восемь очков и возглавили турнирную таблицу группы В, сборная США с девятью баллами занимает вторую строчку в группе А.
Фото: tsn.ca







