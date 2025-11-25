Гол Сергачёва не помог «Юте» обыграть «Нэшвилл» Сегодня, 07:49 Автор: Андрей Моисеев









В матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 30 декабря в Солт-Лейк-Сити, «Нэшвилл» обыграл «Юту» со счётом 4:3. Шайбы в игре забросили: Роман Йози (10-я минута), Люк Евангелиста (28), Стивен Стэмкос (52, 54) — Джон-Джейсон Петерка (6), Михаил Сергачёв (24), Дилан Гюнтер (45). Защитник «Мамонт» Сергачёв провёл на льду более 25 минут, сделал три броска и забросил пятую шайбу в текущем сезоне. Следующий матч «Юта» проведёт 1 января против «Айлендерс», «Нэшвилл» 31 декабря сыграет с «Вегасом».

Фото: nhl.com
















