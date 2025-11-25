Шайба Чернышова помогла «Сан-Хосе» обыграть «Анахайм» Сегодня, 08:35 Автор: Андрей Моисеев









«Сан-Хосе» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на льду «Хонда-центра» завершился со счётом 5:4. Шайбы в матче забросили: Марио Ферраро (11-я минута), Маклин Селебрини (20), Игорь Чернышов (27), Вильям Эклунд (33), Зак Остапчук (54) — Трой Терри (16, 56), Каттер Готье (37), Павел Минтюков (44). Лидер «Шаркс» Селебрини записал на свой счёт гол и две передачи и набрал 60-е очко в сезоне. Форвард «Дакс» Никита Нестеренко отметился результативной передачей. Следующий матч «Сан-Хосе» проведёт 1 января против «Миннесоты», «Анахайм» в этот же день сыграет с «Тампой».

Фото: ХК «Сан-Хосе Шаркс»
















