Хоккей-обозрение

«Миннесота» обыграла «Вегас», российские хоккеисты сделали пять ассистов

Сегодня, 08:27 Автор: Андрей Моисеев




Миннесота Уайлд

«Миннесота» обыграла «Вегас» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Парадайсе завершилась со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Маркус Юханссон (1-я минута), Мэтт Болди (15), Джаред Сперджен (21), Брок Фэйбер (25) и Йоэль Эрикссон Эк (27). У проигравших шайбы забросили Брейден Макнэбб (37) и Марк Стоун (43).

В активе нападающего «Голден Найтс» Ивана Барбашёва два ассиста, форварды Павел Дорофеев, Яков Тренин и Кирилл Капризов записали на свой счёт по передаче.
